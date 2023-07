Crollo della palazzina | 83 le persone sfollate a Torre del Greco

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono complessivamente 83 leper le quali il Comune didelha dovuto trovare un alloggio di emergenza a seguito degli sgomberi effettuati ieri sera dopo ilin vico Pizza. Da ciò che si apprende infatti sono quasi una quindicina gli immobili per i quali i vigili del fuoco hanno chiesto, di concerto con la ProcuraRepubblica diAnnunziata, lo sgombero cautelativo. Il Comune, presso il quale sono in corso incontri nell’ambito delle attività del centro operativo allestito da ieri a palazzo Baronale, sta valutando soluzioni per garantire assistenza comune a tutti gli sfollati, per i quali si sta ancora procedendo ad un ulteriore censimento. L'articolo proviene da ...

Le vittime sono un uomo di 40 anni e una donna di 36, Alexey e Natalya Kulik, che erano a bordo di un'auto rimasta schiacciata daldi una campatastruttura. Pare stessero andando in ...Secondo il New York Times , tra la serie di ipotesi avanzate attorno alle ragioni deldi investimenti in advertising sulla piattaforma ci sarebbero l'aumentare dei discorsi di odio e...Le indagini hanno ad oggetto la realizzazionedel suddetto ponte in alternativa aldi una ...del ponte di attraversamento era stato realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni...

Kerch (Ucraina), 17 lug. (askanews) - Almeno due morti e una campata crollata, è questo il bilancio di un attacco sul Ponte di Crimea a Kerch.TORRE DEL GRECO – Sono complessivamente 83 le persone per le quali il Comune di Torre del Greco ha dovuto trovare un alloggio di emergenza a seguito degli sgomberi effettuati ieri sera dopo il crollo ...