Cristante e Spinazzola | scoppia la rissa | ecco il VIDEO e cosa è successo davvero

Non è stata segnalata alcuna rissa esono intervenuti soprattutto per calmare gli animi in una situazione che stava diventando particolarmente tesa. È importante sottolineare ...Questa mattina infatti hanno varcato i cancelli di Trigoria tutti i nazionali:, Pellegrini, Rui Patricio, Celik,, Bove e Ibanez. Oltre ai due neo acquisti (Ndicka e Kristensen) ...Questa mattina infatti hanno varcato i cancelli di Trigoria tutti i nazionali:, Pellegrini, Rui Patricio, Celik,e Ibanez. Oltre ai due neo acquisti (Ndicka e Kristensen) che ...

Forte dei Marmi, la lite con un residente di Cristante e Spinazzola: «Venite a pisciarci davanti a casa» - Il video Open

Cosa hanno fatto Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola a Forte dei Marmi I due calciatori sono stati ripresi in video da un passante!I due calciatori della Roma, Cristante e Spinazzola, stavano per essere coinvolti in una rissa a Forte dei Marmi, qui il video, ...