Crisi Belen e Stefano | tutta la ricostruzione dei fatti e un mistero svelato | “Presto uscirà tutto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) A quanto pare, latraRodriguez eDe Martino sembra essere davvero in atto. Era inizio luglio quando cominciarono a trapelare le prime voci inerenti un presunto astio tra i due. Con il passare del tempo, poi, sono emerse svariate voci, alcune che hanno confermato, altre che hanno smentito la. Nelle L'articolo proviene da KontroKultura.

Le frequentitraRodriguez e Stefano De Martino sono diventate una costante nel corso del tempo. I continui alti e bassi della celebre showgirl argentina e del ballerino e conduttore televisivo ...e De Martino: cronologia dellaTra fine giugno e inizio luglio il conduttore e la modella vanno in vacanza assieme, in barca, alle isole Pontine, e tutto pare andare a meraviglia. Si ...Nel frattempo, impazza il gossip sullatrae Stefano , che secondo i beninformati sarebbe scaturita dalla gelosia della conduttrice per la vicinanza tra il marito e Alessia Marcuzz i, già ...

Belen, con Stefano De Martino è davvero crisi «Tra poco uscirà tutto e sbalordirà» leggo.it

Mentre Jovanotti annunciava via social di aver avuto un terribile incidente in bici, la showgirl Belen Rodriguez è stata avvistata con un uomo misterioso e i gossip sulla sua presunta crisi con ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati L’indiscrezione, circolata appena qualche settimana fa, è diventata sempre più insistenti e c’è chi è pronto a giurare che i due sveleranno ...