Criscitiello | «Lukaku | chi scappa una volta lo fa anche la seconda»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sono giorni particolari nel mondo Inter, gli affari Cuadrado ehanno ridisegnato completamente gli equilibri degli anni passati.commenta brevemente il belga nel suo editoriale per Sportitalia. FUGA – Nel calcio di valori ne sono rimasti davvero pochi. Lo rendono noto i tanti che sono andati verso l’Arabia Saudita, ma non solo. Uno di questi è Romelu, che ha compiuto un gesto non apprezzato dalla dirigenza.così: «Mi chiedono dima non so seandrà all’Inter o alla Juventus. So solo che chiunapuòreuna. Non so se conviene non essere rispettosi della parola data perché alla fine i conti ...