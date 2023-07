Creuza de Mà – Musica per Cinema al via domani

(Di lunedì 17 luglio 2023) A Carloforte dal 18 al 23 luglio tornade Mà -per, il festival dedicato allaper. Tutto pronto per la 17ma edizione dide Mà -per, che prenderà il via martedì 18 luglio e fino a domenica 23 animerà Carloforte, la splendida location sull'isola di San Pietro nel sud della Sardegna, con, incontri, masterclass e proiezioni. Ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall'associazione culturale Backstage, la manifestazione sarà come sempre un importante luogo e momento d'incontro per tutti gli ospiti, tra cui registi, musicisti e compositori, ma anche per gli appassionati diche durante la sei giorni avranno ...

Dal 2017 al 2019 Pivio è direttore tecnico dei ... Oggi la musica va ad altre velocità, viene consumata e c'è poco tempo per l'approfondimento. Dovrebbero essere i giornalisti musicali a consigliare i dischi migliori, ma non è semplice. Non dico che ...

A Carloforte dal 18 al 23 luglio torna Creuza de Mà - Musica per Cinema, il festival dedicato alla musica per cinema.Mauro Pagani, pur essendo lombardo, è esattamente come un’onda marina. Può essere dolce e capace di accompagnare una canzone con suoni morbidi e delicati, ma anche vigoroso, funesto e potente come una ...