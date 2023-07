Cremonese | UFFICIALE | Vazquez è grigiorosso

E' stato acquistato dallae ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.Seguirà infatti Possanzini a Mantova , dove - in attesa del ripescaggioin Serie C - ... c'è il nome del suo sostituto Al posto dell'ex Varese dovrebbe arrivare un allenatore della...... il centrocampista ceco firma fino al 2025, con opzione per un anno aggiuntivo 17.03 -il ... QUI I DETTAGLI DELL'AFFARE 11.20 - Laannuncia un nuovo innesto in attacco. Il club ...

Sekulov alla Cremonese: UFFICIALE il prestito dalla Next Gen Juventus News 24

La Cremonese ha ufficializzato la cessione di Luca Strizzolo al Modena. Il comunicato:U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo a FC Modena i diritti alle prestazioni sportive del cal ...Il Modena ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Cremonese di Luca Strizzolo. IL COMUNICATO - Dopo Giovanni Zaro, ma con una separazione molto più breve, ecco l’ufficialità di un altro ...