Cremonese | preso Vazquez | contratto fino al 2024 con opzione

(Di lunedì 17 luglio 2023) Franco Damianè un nuovo giocatore della. Il trequartista ex Parma ha firmato uncon la società grigiorossaal 30 giugno, con diritto di. Dopo due ottime stagioni col Parma (25 gol in Serie B tra il 2021 e il 2023), il fantasista italoargentino riparte da Cremona, dove trova un ambiente desideroso di ritrovare la Serie A dopo l'annata terminata al penultimo posto. La squadra intanto si è sottoposta ad una doppia seduta. La giornata dei grigiorossi è iniziata con la colazione, in programma dalle 7.30 al Kristiania Pure Nature Hotel. Alle 10 spazio al primo allenamento sul campo di Celledizzo. A seguire il pranzo (ore 13) e alle 17 la seconda sessione di lavoro.

E' stato acquistato dallae ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.Sarebbe un colpaccio che l'assessore comunale al turismo Alfredovuole tentare di fare. Così nel weekend hacarta e penna e ha inviato una lettera ai dirigenti della tv di stato ...Non c'è ancora nulla di definito e definitivo, ma in casala fumata bianca per quanto riguarda i quadri tecnici del Settore Giovanile per la ... il nuovo direttore del vivaio che hail ...

Il Modena ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Cremonese di Luca Strizzolo. IL COMUNICATO - Dopo Giovanni Zaro, ma con una separazione molto più breve, ecco l’ufficialità di un altro ...L’attaccante a titolo definitivo dalla Cremonese, nuova punta anche per il Parma, gli affari ufficiali delle avversarie. Torna a Modena, l’attaccante Luca Strizzolo. Stavolta arriva a titolo definitiv ...