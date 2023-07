Cremlino | l' accordo sul grano si è concluso

L'sul grano ucraino si è concluso. Lo afferma il, citato dalla Tass. "Di fatto, l'sul Mar Nero ha cessato di funzionare oggi", ha dichiarato il portavoce del, Dmitri Peskov. "Sfortunatamente la parte relativa alla Russia di ...'Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi', ha spiegato un portavoce del. Nei giorni scorsi Putin ha sostenuto che la parte riguardante Mosca non è stata attuata. L'...17 lug 11:06 Russia: "L'sul grano è terminato" L'sul grano ucraino 'si è concluso'. Lo afferma il. 17 lug 10:58 Mosca: "L'attacco al ponte è stato guidato da Usa e Regno Unito" 'Il regime di Kiev guidato da Washington e Londra è un ...

L’iniziativa del Mar Nero ha cessato di avere effetto. La parte che riguarda la Russia non è stata rispettata. A dichiararlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov View on euronews ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 509. Un attacco ucraino con droni ha provocato esplosioni sul Ponte di Crimea, con un bilancio di almeno due morti e una campata crollata. Per questo attacco, def ...