“Costretta a barricarmi in ascensore per evitarlo” | la sindaca denuncia molestie dall’ex comandante dei vigili urbani

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Sono serena perché ho fatto ciò che era giusto fare, per me in quanto donna e per il mio ruolo di“: a parlare al Corriere della Sera è la prima cittadina di Bardonecchia (Torino) Chiara Rossetti, 54 anni, che hato persessuali l’exdeidella sua città, il 52enne Alessandro Lovera. L’uomo – che da sei mesi è stato rimosso dall’incarico – è indagato per le sue attenzioni nei confronti delladefinite pressanti, ossessive e inopportune. Dagli “strusciamenti” ai “baci sulla guancia”, senza risparmiare i messaggi fuori luogo come “oggi sei stupenda”. La Procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’inchiesta peraggravate: entro fine luglio sarà la pm titolare Giulia Rizzo a richiedere ...