Cosmico | oltre 2 milioni di euro di fatturato nei primi

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 17 luglio 2023)decolla nello spazio:didinei6 mesi del 2023. E ora guarda all’pachiude isei mesi del 2023 con undidi– l’equivalente dell’interodel 2022 e la quota dei talenti sale a 10.000 tra designer, developer, marketer, freelancer e piccole agenzie La start-up, leader in Italia nel settore talent-as-a-service, guarda ora all’pa con l’apertura della sua prima sede in Spagna Non si arresta la crescita di, realtà che connette i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza ...