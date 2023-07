Cosa sappiamo dell’esplosione sul ponte in Crimea L’ira di Mosca | «Attacco ucraino guidato dai servizi segreti di Usa e Regno Unito» – Il video

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sarebbero stati due droni marini dell’esercitoa provocare le esplosioni che la scorsa notte hanno danneggiato ildi Kerch in. A scriverlo è il canale Telegram filo-russo Grey Zone, che parla di «unda parte di due sommergibili autonomi senza equipaggio» gestiti dal ministero della Difesa di Kiev. In mattinata, è arrivata la rivendicazione: «Tutti i dettagli dell’incidente suldidella notte scorsa saranno rivelati dopo la vittoria dell’Ucraina sulla Russia. Nel frattempo, osserviamo con interesse come uno dei simboli del regime di Putin non sia riuscito ancora una volta a resistere agli attacchi», ha affermato il portavoce delo di sicurezza civileArtem Dekhtyarenko. Il, ...

