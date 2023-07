Cosa hanno detto i telecronisti RAI dei tuffi? L’elenco delle frasi sessiste e razziste | c’è il provvedimento

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si chiude in bufera per la Rai la giornata odierna dei Mondiali di2023 in corso di svolgimento a Fukuoka, Giappone. Nel corsotelecronachegare sincro maschili e femminili disputate oggi (nelle quali abbiamo anche festeggiato la medaglia di bronzo, con annesso pass olimpico a Parigi 2024)nostre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, il duo del servizio pubblico si è macchiato di commenti ai limiti dell’incredibile. Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi su RaiPlay 2messo in mostra un campionario di battuteoffensive ai limiti (forse oltre) del razzismo, fino addirittura al body shaming vero e proprio. Per i due giornalisti di RaiSport è arrivata immediata la sospensione da parte del servizio pubblico, dopo una ...