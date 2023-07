Cosa hanno detto i telecronisti RAI dei tuffi? “A letto sono tutte alte uguali” Tra frasi sessiste e razziste

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nella bufera i commentatori RAI Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, impegnati stamane nella telecronaca delle gare deiper presuntepronunciate nel corso della diretta streaming su Rai Play 2, che però al momento non è disponibile sul sito dell’emittente, e di un’altra uscita poco felice sulla pronuncia dei cinesi nel corso della diretta tv, della quale, invece, si trova il video ancora in circolazione in rete. Entrambi faranno immediatamente ritorno in Italia e da domani le telecronache saranno affidate a Nicola Sangiorgio. La RAI, infatti, è immediatamente corsa ai ripari, come comunicato in una nota stampa: “La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico ...

Rai, commenti razzisti e sessisti durante i Mondiali di nuoto. Bufera su due telecronisti: cosa hanno detto QUOTIDIANO NAZIONALE

