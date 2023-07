Cosa consiglio agli studenti | Vittorio Feltri | schiaffone definitivo ai campeggiatori | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Numero chiuso, esami difficilissimi e guadagni scarsi dopo la laurea: "Prima di incoraggiare un ragazzo a studiare medicina all'Università gli direi di pensarci due volte". A V per, il nuovo podcast diper Libero, si parla di università e scenari lavorativi. "A chi viene a Milano per studiare dico attenzione: non è facile vivere qui. I prezzi delle case li fa il mercato, io e i miei familiari abbiamo fatto i pendolari e siamo sopravvissuti. Se nelle vostre città ci sono università decenti, fermatevi lì. Vedete di studiare perché l'Università non vi fa diventare ricchi, ma crea la possibiòlità per diventarlo".