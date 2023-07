Correa | apertura definitiva all’Arabia Saudita Trattativa in corso

(Di lunedì 17 luglio 2023) Joaquinpotrebbe lasciare veramente l’Inter in questa sessione di mercato. La delusione circa il suo rendimento è tanta, Alfredo Pedullà su Twitter scrive a proposito dell’operazione. TRATTATIVE – Potrebbe veramente arrivare il definitivo divorzio tra l’Inter e Joaquin. El Tucu ha attirato l’interesse dell’Arabia, ma fino a poco tempo fa aveva chiuso a questa possibilità. Nelle ultime oreha finalmente apertomente, c’è unaincon un club. Nel caso non arrivino proposte dall’Europa tutto andrà avanti. Fonte: Twitter Alfredo Pedullà Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Ex Lazio, Correa segue Milinkovic Sirene arabe per l’argentino, attualmente in forza all’Inter Come riportato da Alfredo Pedullà, sembra esserci l’Arabia nel futuro dell’ex Lazio, Joaquin Correa. Il ...Mercato Inter, Joaquin Correa prende una decisione sul suo futuro. In queste ore, per il mercato nerazzurro, sono ore convulse dopo quanto accaduto nell’affare Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver gi ...