Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’attaccante belga Romelusembra essere vicino allantus: è stata copiata l’iniziale del? Romelusembrerebbe essere vicino allantus. Ciò che inizialmente sembrava una semplice voce di mercato sembra ora essere diventato una possibilità molto concreta: lantus, guidata da Massimiliano Allegri ed in compagnia del neo ‘vicario’ Cristiano Giuntoli, potrebbe davvero ingaggiare l’attaccante belga. A commentare la voce è intervenuto anche Antonio, giornalista de ‘La Repubblica’. Giuntoli, che recentemente si è unito allantus, sembra aver portato con sé non solo la sua esperienza professionale ma anche le idee che aveva in mente per il mercato del. “Gli arabi non ...