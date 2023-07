Cooperative | BCC e società di mutuo soccorso | in Gazzetta gli importi del contributo di vigilanza

(Di lunedì 17 luglio 2023) È stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È stato pubblicato inUfficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 maggio 2023 che stabilisce la misura deldidovuto dalle, dalle banche di ...

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.Le persone che beneficeranno del contributo sono state segnalate da 52associate e ... Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative, il Gruppo Assimoco e Lacredito ...'Leartigiane di garanzia come Canova, caratterizzate dal mutualismo con la messa in ... Erano presenti presidenti e direttori di banche locali (Pordenonese e Monsile, Banca Prealpi ...

Senza Bcc davvero tutti più poveri - Cronaca la Città di Salerno

Quali sono in questo momento le principali difficoltà per Pmi e famiglie siciliane nei rapporti con le banche, e cosa possono fare queste per sostenere i ...Quali sono in questo momento le principali difficoltà per Pmi e famiglie siciliane nei rapporti con le banche, e cosa possono fare queste per sostenere i ...