Controlli dal litorale ai Castelli Un arresto e una denuncia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel fine settimana appena trascorso i servizi ad Alto Impatto Distrettuale, volti a garantire e incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nella Capitale, sullaziale e ai, hanno visto impegnati gli uomini del commissariato San Lorenzo, del X Distretto Lido, del commissariato Anzio Nettuno e di Velletri. Nel territorio di competenza del commissariato San Lorenzo, i poliziotti hanno svolto, unitamente a Polizia Roma Capitale, un servizio che ha permesso di sanzionare un esercizio pubblico per vendita di alcool da asporto dopo le 23 e 2 avventori per consumo di alcool in strada fuori orario, oltre ad emettere 5 sanzioni al CdS, su 49 veicoli sottoposti a verifica. Controllate 82 persone. Ad Ostia gli agenti del X Distretto, insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine, ...