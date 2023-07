Conte | “Per il Governo il carovita può attendere”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA – “Qualcuno ha notizie della Giorgia Meloni che prometteva il taglio delle accise sulla benzina? Forse è troppo impegnata a fare la guerra ai magistrati per difendere la sua cricca di amici di partito, da Santanchè a Delmastro. Per ililpuò, mettetevi in coda!”. L'articolo L'Opinionista.