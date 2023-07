Conte | “Il governo incita all’evasione | messaggio devastante Concorso esterno per mafia? Le parole di Meloni non bastano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Noi vorremmo un chiarimento da questo. Quando, in merito alla visione di Nordio sull’abolizione del reato di, dice che si concentrerebbe su altre priorità, questo non ci basta, vorremmo fosse chiarita la posizione di questo. Cosa significa? Che per il momento non è questa la priorità ma la tiriamo fuori più avanti? Per noi questo è un limite invalicabile”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, a margine del convegno ‘La rivoluzione ecodigital’ in corso nella sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli, in riferimento alla proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di “rimodulare” il reato diin associazione mafiosa. “Avere un presidente del Consiglio che qualche tempo fa parla ...