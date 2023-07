Condono fiscale | Matteo Salvini ribadisce | ' Conviene anche allo Stato'

Matteo Salvini torna sul tema del, ribadendo quanto già sostenuto nei giorni scorsi. Dal Porto Canale di Cagliari, per l'inaugurazione del nuovo Polo della Cantieristica Nautica del Sud Sardegna, il leader del ...La sortita di Salvini arriva alla vigilia della seconda lettura in Parlamento della delega, che inizia oggi con le audizioni l'iter in Senato. "Fi è contro qualsiasi tipo di", ...giancarlo giorgetti giorgia meloni matteo salvini 1 -, STOP DI FDI E MEF 'SALVINI STA SBAGLIANDO NON CI SONO LE CONDIZIONI' Estratto dell'articolo di Federico Capurso per 'la Stampa' Per capire come è stata presa, all'interno ...

Pace fiscale, Salvini e il condono fino ai 30 mila euro. Ruffini: lotta a evasione non è perseguitare Corriere della Sera

Una grande e definitiva pace fiscale. La chiede il vicepremier Matteo Salvini. «Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte ...Matteo Salvini sul condono: «Una pace fiscale per quelli che hanno fatto le dichiarazioni ma non sono riusciti a versare tutto vuol dire un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi e u ...