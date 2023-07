Concorso esterno e condoni | i due No di Meloni a Nordio e Salvini

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Due “no” per lasciarsi alle spalle le polemiche delle ultime settimane. È questa la decisione della presidente del Consiglio Giorgiache prova a mettere un freno alle fughe in avanti dei suoi ministri. Il primo no è per Carloe il suo progetto di revisione del reato diin associazione mafiosa che tanto aveva fatto discutere. È bastata una breve e concisa dichiarazione, in occasione del viaggio in treno per inaugurare la nuova tratta Roma-Pompei, per fermare l’iniziativa del guardasigilli senza utilizzare toni bruschi. “Comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità” ha affermato la premier. Lo stop deciso daarriva sia per ...