Concorso esterno | cosa c’è dietro il no di Meloni | riaffiorano le distanze tra Nordio e FdI

E ha fatto precedere l'annuncio da una plateale sconfessione del Guardasigilli Nordio sul(anticipata qualche giorno fa dalle parole, identiche, di Alfredo Mantovano). La ragione è ...La presidente del Consiglio blocca i due ministri sul progetto di riforma delin associazione mafiosa e sulla proposta leghista di pace fiscale. Stemperare il clima per proseguire. 'Le priorità sono altre' Sullo stesso argomento: La giusta riforma del "...Per Schlein, insomma, 'mettere in discussione ilè irresponsabile'. Quando è il momento di affrontare il ddl Calderoli, non mostra alcun dubbio. 'Il governo - dice - ha suggellato un

Concorso esterno, stop di Meloni al ministro Nordio: “Lo comprendo, però mi concentrerei su altre… Il Fatto Quotidiano

Lo dichiara, in una nota, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio (LaPresse) – “Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema del concorso… Leggi ...La presidente del Consiglio blocca i due ministri sul progetto di riforma del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla proposta leghista di pace fiscale. Stemperare il clima per proseguire. "L ...