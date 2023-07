Concorso di eleganza Città di San Pellegrino | l’incoronazione delle reginette chiude un’edizione da record

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con il gran finalepremiazioni avvenute in viale Papa Giovanni XXIII, di fronte a un vero e proprio bagno di folla plaudente, si è chiusa la 13ª Edizione deldiper Auto e Motodi SanTerme, organizzato dal Club Orobico Auto Moto Epoca di Pedrengo e inserito nel prestigioso Circuito Tricolore, ideato dall’Automotoclub Storico Italiano – al quale il Club Orobico è federato – per promuovere il turismo e la cultura italiani a bordo di mezzi storici sull’intero territorio e che gode di patrocini importanti come quello del Ministero di Trasporti e di ANCI. Una “tre giorni” ricca di passione, emozioni, sensazioni positive e dell’affetto del pubblico e degli appassionati che non è mai mancato, in ogni luogo che è stato scenario della kermesse. Dopo il prologo della ...

ASI CIRCUITO TRICOLORE A SAN PELLEGRINO TERME PER IL ... Automotoclub Storico Italiano

