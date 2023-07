Concessioni pubbliche | turismo e Regi decreti | tutte le decisioni del Cdm

(Di lunedì 17 luglio 2023) Passo in avanti del governo Meloni, che col Cdm ha regolamentato le guide turistiche, approvato il decreto per la mappatura dei beni in concessione e istituito il Garante Nazionale per le persone con disabilità

Via libera alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte lecomprese quelle balneari. E' quanto previsto dal Consiglio dei ministri di oggi che ha approvato il decreto 'per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni ......verrà ora istituito un sistema informativo di rilevazione delledi beni pubblici con uno stanziamento di 2 milioni di euro l'anno per aprirlo e gestirlo. Le amministrazioni...... dei principali dati e delle informazioni relativi alledi beni pubblici". E autorizza una spesa di 2 milioni l'anno per aprirlo e gestirlo. Le amministrazioniproprietarie dei ...

Concessioni pubbliche, turismo e Regi decreti: tutte le decisioni del ... ilGiornale.it

Si tratta di una banca dati realizzata con il nuovo sistema di ricognizione previsto nel decreto approvato oggi per "la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici". "Con le ...Dal governo arriva il via libera alla mappatura delle concessioni balneari, in ottica trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Il consiglio dei ministri ha dunque votato favorevolmente al d ...