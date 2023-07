Concerto Muse Roma 2023 Stadio Olimpico | scaletta | biglietti | orari

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un altroattesissimo in arrivo, quello dei, a. Questa estatesarà ricordata per il numero enorme di grandi concerti con protagonisti i migliori artisti del mondo che hanno scelto la capitale per una tappa del loro tour. Dopo aver visto all’opera, solo negli ultimi giorni, nomi come Guns N’ Roses, Depeche Mode, Sting, e aspettando altri grandi, martedì 18 luglio è la volta deidi godersi il bagno di folla dello. Un luogo particolarmente caro alla band guidata da Matthew Bellamy che qui registrò il primo live in 4k della storia della musica mondiale. Sono passati 10 anni ma l’entusiasmo dei fan per il rock epico e raffinato, travolgente ed elettrico dei, non accenna a scemare. La band sceglie la ...

Questi i nuovi orari: Apertura Prato ore 17.00 Apertura tribune ore 18.00 One Ok Rock 19.15 Royal Blood 20.1521.45 Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo...Il primo weekend era stato chiuso dall' attesissimodi PAOLO NUTINI , il cantautore ... Green Day, Imagine Dragons , Justin Bieber , Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park , Manu Chao,...Per l'occasione il Comune di Ledro , in collaborazione con la Rete Museale di Ledro "e ... la storia nelle vie" Garibaldi InTour:di musica occitana con Lou Tapage Commemorazione ...

Muse, a Roma concerto posticipato per il forte caldo: cambiano orario di ingresso e dell'esibizione. Il nuovo ilmessaggero.it

La band sceglie la capitale per la prima tappa italiana del Will of The Pepople World Tour. Secondo le ultime informazioni, la scaletta del concerto dei Muse a Roma… Leggi ...17 lug 2023 - La band per le elevate temperature ha deciso di posticipare apertura e orari concerti nella Capitale ...