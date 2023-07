Concacaf Gold Cup 2023 | vittoria del Messico | Panama ko 1-0 a Los Angeles

A Los Angeles, gli 'italiano' Ochoa e Vasquez titolari nella selezione di Lozano ROMA - Per la nona volta nella sua storia, il Messico ha vinto laCup. Nella finale dell'edizione 2023, andata in scena di fronte ai quasi 73mila spettatori del SoFi Stadium di Los Angeles, la selezione guidata da Lozano ha sconfitto Panama per 1 - 0 ......un gol di Santiago Gimenez all'88' il Messico vince per 1 - 0 la finale contro Panama e conquista la sua nonaCup, torneo annuale che coinvolge le migliori squadre di calcio dei paesi. ...Stati Uniti e Giamaica hanno battuto rispettivamente Canada e Guatemala e si sono qualificate per le semifinali dellaCup di. La squadra a stelle e strisce si è imposta per 3 a 2 ai rigori contro il Canada, dopo che la partita era terminata 2 - 2 nei tempi regolamentari. In semifinale incontrerà Panama. ...

MESSICO-PANAMA 1-0 finale Concacaf Gold Cup 2023: decisivo ... SPORTFACE.IT

A Los Angeles, gli 'italiano' Ochoa e Vasquez titolari nella selezione di Lozano ROMA (ITALPRESS) - Per la nona volta nella sua storia, il Messico ...Una rete dell'attaccante del Feyenoord decide la finale del SoFi Stadium di Los Angeles. Nona affermazione per el Tricolor ...