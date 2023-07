Con ITS MOVE venti neodiplomati subito inseriti

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con ITSgiovaninelle aziende del territorio Obiettivo occupazione raggiunto grazie al corso post diploma ITS Industria 4.0 – Trasporti, Logistica e Supply Chain Management organizzato dalla Fondazione ITS Mobilità Sostenibile con il supporto di Confindustria Como Si è concluso nei giorni scorsi, con lo svolgimento degli esami finali, il corso ITS Industria 4.0 – Trasporti, Logistica e Supply Chain Management organizzato dalla Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, con sede a Cantù, con il supporto di Confindustria Como. Unana gli studenti che si sono diplomati quest’anno, in alcuni casi con valutazioni eccellenti. Quasi tutti sono giànelle aziende a dimostrazione del fatto che i percorsi ITS sono estremamente ...