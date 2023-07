Con “Fru Fru” s’inaugura oggi a Milo il XVII Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco” diretto da Mimì Scalia

(Di lunedì 17 luglio 2023)lunedì 17 luglio 2023, nella splendida, in un clima frizzante, prenderà il via ilartisticamente da, organizzato dal Comune di(Ct), dalla Regione Sicilia, dalla Presidenza dell’ARS e dall’Associazione Culturale Filocomica Sant’Andrea diin collaborazione con la Pro Loco di. “Inauguriamo con grande emozione il– dichiarare artistico ...

In corsa per il XVII premi nazionale teatrale Angelo Musco, dal 17 al 21 luglio, alle 21.00, al teatro Lucio Dalla di Milo si esibiranno: la compagnia "Le tre fontane di Presa"" per la ...Iniziamoi conduttori , una scelta d'eccezione particolarmente divertente. A presentare ogni puntata saranno Aurora edei The Jackal. Guarda Italia's Got Talente in streaming Al tavolo dei ...... Gianluca, Ciro Priello e Fabio Balsamo), mentre gli attori meta - umani saranno Simone Russo ...30, nasce da un'idea di Manuela Cacciamani e Gennaro Coppola che la produconoOne More Pictures ...

Con “Fru Fru” s'inaugura a Milo il XVII Premio Nazionale Teatrale ... Etnalife

The Jackal Meta-Show. 4 attori, 2 robot, infiniti universi è l'esperimento interattivo con al centro il collettivo, in diretta il 14 luglio."Un progetto che guarda al futuro". Aurora Leone, Fru, oltre a Manuela Cacciamani di One More Pictures, e tutti i partner coinvolti, raccontano cos'è The Jackal Meta-Show, ovvero il primo evento dei T ...