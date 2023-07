Comuni sciolti per mafia | al voto ad ottobre C’è anche Villaricca

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 267/2000, ha individuato nei giorni 22 e 232023 le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo deiinteressati da una gestione commissariale per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso la cui scadenza cada nel secondo semestre dell’anno. A oggi, talisono: Foggia,(Napoli), Nocera Terinese (Catanzaro), Simeri Crichi (Catanzaro) e Rosarno (Reggio Calabria). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

