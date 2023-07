(Di lunedì 17 luglio 2023) Jaap, ex difensore del, compie oggi 51 anni. Ecco glidel club rossonero all'olandese sui propri canali social ufficiali

... presenta due giorni di eventi per grandi e piccini, in occasione del suo secondo. ... Ingresso gratuito - Leggi qui VERBANIA - Torna dal 1 al 22 luglio AMBLAM , la rassegna di ...

Compleanno Stam, gli auguri del Milan: “Uno dei difensori più forti” Pianeta Milan

Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - Oggi 17 luglio compiono gli anni: Gaetano Vellani, ex calciatore; Rinaldo Cappellini, ex c ...