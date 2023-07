Commissario europeo nel 2024 | sfida Zaia-Urso Meloni potrebbe cedere ma vuole la guida del Veneto

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'appuntamento delle elezioni europee delnon è importante solo per gli equilibri di governo, chero cambiare enormemente in base ai risultati, ma anche per la scelta del nuovoitaliano che sostituirà Paolo Gentiloni. E... Segui su affaritaliani.it

... rappresentante della campagna, e gli altri firmatari tra cui Thomas Piketty , l'esponente del Partito socialistaed exLászló Andor e il coordinatore di Progressive alliance ...'I progressi nei negoziati sono limitati', ha dichiarato venerdì ilper il Bilancio Johannes Hahn agli Stati membri, aggiungendo che con il pacchetto modificato 'c'è un nuovo ...A Bruxelles viene nominato primaai trasporti e poiall'industria, ruolo ricoperto per ben 4 anni dal 2010 al 2014. Nel 2014 ha rinunciato poi a 468.000 euro ...

Dal Parlamento europeo un appello per sostenere le PMI CNA

Esplosioni sono state segnalate nella notte sul Ponte di Crimea, con un bilancio di almeno due morti e due feriti. Via libera degli Usa all’addestramento dei piloti ucraini sugli F-16. Putin minaccia ...Mentre Joe Biden si tiene fresco come ai bei tempi (vedi foto sopra) con i suoi adorati ice cream nella Giornata del Gelato, il suo inviato per il clima John Kerry è finalmente arrivato a Pechino per ...