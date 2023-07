Commercianti rifiutano pagamento con il Pos | Come agire e cosa dice la legge a riguardo

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 17 luglio 2023)agisce lanel caso in cui un commerciante rifiuta uncon il POS? Eccobisogna sapere. Iche non hanno ancora il POS, sono molti e, nonostante gli incentivi del Governo, non lo usano. Mapossiamo fare se non abbiamo liquidi ma il commerciante non ha il POS? E’ possibile segnalarlo? E’ dal 2014 che isono obbligati ad avere un POS per permettere i pagamenti con bancomat o carta di credito.fare se viene rifiutato ilcon il POS- Ilovetrading.itNonostante si tratti di una disposizione introdotta per evitare l’evasione fiscale, non c’è una norma esatta e non ci sono sanzioni per chi non ce l’ha. Mentre prima l’obbligo di avere un POS era per permettere di pagare ...