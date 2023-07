Commenti sessisti nella finale dei tuffi | “Olandesi grosse | ma letto sono tutte uguali”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un tuffo nello squallore: durante la telecronaca delladel trampolino femminile sincronizzato ai Mondiali di Fukuoka, in onda questa mattina su Rai Play 2, a dare spettacolo non è stato purtroppo il grande sport, quanto i, le battute razziste e il body shaming dei giornalisti. Lorenzo Leonarduzzi e il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi hanno dato infatti sfogo, in diretta sulla tv pubblica italiana (purpiattaforma streaming), ai più biechi e degradanti istinti maschilisti e misogini, scordandosi evidentemente il proprio ruolo e affrontando invece la cronaca di una gara internazionale di altissimo livello come una partita di bocce al bar di quartiere. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani durante la gara di sincro da 3 metri ai Mondiali di Fukuoka, in cui si...

