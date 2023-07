Commenti sessisti nella finale dei tuffi | “Olandesi grosse | ma a letto sono tutte uguali”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un tuffo nello squallore: durante la telecronaca delladel trampolino femminile sincronizzato ai Mondiali di Fukuoka, in onda questa mattina su Rai Play 2, a dare spettacolo non è stato purtroppo il grande sport, quanto i, le battute razziste e il body shaming dei giornalisti. Lorenzo Leonarduzzi e il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi hanno dato infatti sfogo, in diretta sulla tv pubblica italiana (purpiattaforma streaming), ai più biechi e degradanti istinti maschilisti e misogini, scordandosi evidentemente il proprio ruolo e affrontando invece la cronaca di una gara internazionale di altissimo livello come una partita di bocce al bar di quartiere. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani durante la gara di sincro da 3 metri ai Mondiali di Fukuoka, in cui si...

... categoria tuffi, da parte del giornalista e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, accusati die xenofobi. "E' un fatto grave, abbiamo presentato un esposto per ...Basta cone razzisti, troppi sono diventati gli episodi'. Lo dichiara Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.' Stupisce che in quella che dovrebbe essere la più grande azienda culturale del Paese possano andare in ondavolgari,, razzisti, permeati di stereotipi inaccettabili. Questo ...

Durante la telecronaca finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda su Rai Play 2, i telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi sono stati autori di commenti razzisti e sessisti.Bufera sulla Rai. In particolare sui due telecronisti che stamattina, in occasione della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, si sarebbero lasciati andare a commenti sessisti e ...