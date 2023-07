Commenti sessisti in tv e sui giornali | dai tuffi alla F1 i danni della deriva social

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Chi fa informazione per mestiere ha la responsabilità di scegliere le parole Sono casi diversi, eppure hanno evidentemente una stessa origine. Iin tv e sui, che qualcuno prova a derubricare a chiacchiere da bar, hanno un tratto in comune:sti e commentatori hanno perso la capacità di adeguarsi al contesto in cui parlano e scrivono. Non vuol dire solo fare ricorso all’autocontrollo, o all’autocensura quando serve, ma vuol dire anche sottrarsi alle abitudini che hanno sviluppato per stare suinetwork, per intercettare like e mi piace, per trovare consenso facile. Le battute nel backstageFormula 1, come successo su Sky, la telecronaca di una gara dei, come successo in Rai, hanno in comune un problema che riguarda ...