Commenti sessisti in tv e sui giornali | dai tuffi alla F1 i danni della deriva social

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono casi diversi, eppure hanno evidentemente una stessa origine. Iin tv e sui, che qualcuno prova a derubricare a chiacchiere da bar, hanno un tratto in comune:sti e commentatori hanno perso la capacità di adeguarsi al contesto in cui parlano e scrivono. Non vuol dire solo fare ricorso all'autocontrollo, o all'autocensura quando serve, ma vuol dire anche sottrarsi alle abitudini che hanno sviluppato per stare suinetwork, per intercettare like e mi piace, per trovare consenso facile. Le battute nel backstageFormula 1, come successo su Sky, la telecronaca di una gara dei, come successo in Rai, hanno in comune un problema che riguarda non solo i colleghi coinvolti ma un approccio su cui è il caso di ...

Non si tratta assolutamente di, ho solo detto una barzelletta da bar 'si la do' al mio commentatore durante la pausa tiggì, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia ...... categoria tuffi, da parte del giornalista e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, accusati die xenofobi. "E' un fatto grave, abbiamo presentato un esposto per ...Sono casi diversi, eppure hanno evidentemente una stessa origine. Iin tv e sui giornali, che qualcuno prova a derubricare a chiacchiere da bar, hanno un tratto in comune: giornalisti e commentatori hanno perso la capacità di adeguarsi al contesto in ...

Bufera sui telecronisti Rai, commenti razzisti e sessisti Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Sono casi diversi, eppure hanno evidentemente una stessa origine. I commenti sessisti in tv e sui giornali, che qualcuno prova a derubricare a chiacchiere da bar, hanno un tratto in comu ...La Rai ha voluto evitare polemiche, specie in tempi in cui il ventennio torna di moda, così ha pensato fosse più opportuno lasciare a casa l'opinionista Filippo Facci a cui la tv di Stato aveva affida ...