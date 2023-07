Commenti sessisti e inadeguati | la Rai sospende i telecronisti dei Mondiali di nuoto Leonarduzzi e Mazzucchi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 luglio 2023)disulla Rai La Rai comunica di aver avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzoe tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano. Le due voci deidiin corso a Fukuoka, in Giappone, sono responsabili di, ritenuti giustamente inaccettabili dai vertici della tv pubblica. “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Jacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone ...