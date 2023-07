Commenti sessisti e fuori luogo Il triste spettacolo Rai

(Di lunedì 17 luglio 2023), razzisti. Di cattivo gusto.contesto. Non chiacchiere da bar, o tra le quattro mura di casa. Ma in diretta televisiva, a commento delle gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka. Durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato i due telecronisti Rai, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi si sono lasciati andare a delle frasi “oscene”. “Le olandesi sono grosse”. “Come la nostra Vittorioso”, (il riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso). “Eh grande eh” “Tanto a letto sono tutte alte uguali”. Non credo alle mie orecchie. Mi chiedo se davvero ho sentito quello che ho sentito. Poi leggo le polemiche sui social e mi rendo conto che abbiamo davvero assistito ad unopietoso. “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa. Come si suona ...

Da una bufera all'altra per la Rai, che ha fatto i conti con irazzisti edella telecronaca condotta da Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi . L'evento in questione era la ...Neanche il tempo di decidere lo stop alla striscia quotidiana di Filippo Facci , dopo le polemiche per il suo articolo sul caso di La Russa jr , che un'altra bufera si abbatte sulla Rai . A scatenarla ...Dopo il caso dei nbsp;telecronisti Rai, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, sospesi per aver espressorazzisti esulle atlete ai Mondiali di tuffi di Fukouka, il ministro per lo sport, Andrea Adobi, è intervenuto in maniera dura. Guarda il ...

Bufera social contro la telecronaca Rai ai mondiali di tuffi: "Body shaming, sessismo e razzismo" La Gazzetta dello Sport

Dopo le polemiche nate sui social, la tv pubblica ha analizzato i commenti fatti dalla coppia Leonarduzzi-Mazzucchi in onda su Rai Play 2 e ha deciso di cambiare la cronaca della gara di tuffi ...(Adnkronos) – Sono casi diversi, eppure hanno evidentemente una stessa origine. I commenti sessisti in tv e sui giornali, che qualcuno prova a derubricare a chiacchiere da bar, hanno un tratto in comu ...