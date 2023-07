Come Tom Holland ha cambiato vita smettendo di bere alcolici

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tomha. In una recente intervista al podcast “On Purpose” di Jay Shetty, guru del wellness in America, l’attore britannico di 27 anni ha raccontato la sua esperienza con l’alcol. Famoso per il suo ruolo di Spider-Man sul grande schermo, la talentuosa star ha dichiarato che abbandonare l’alcol è stata «la scelta migliore della sua» e ora si sente «felicenon mai». La svolta per Tomè arrivata dopo le feste di fine anno 2022, l'anno scorso, quando ha deciso di fare un Dry January che gli ha aperto gli occhi sulla sua dipendenza dall’alcol. «Ero ossessionato dall’idea diun bicchiere, racconta nel podcast. Mi sono spaventato Mi sono reso conto che forse avevo un problema con l’alcol». L’attore ha proseguito la sua astinenza ...