(Di lunedì 17 luglio 2023) Lesono un complemento d’arredo irrinunciabile in casa: non solo decorano ogni stanza (provate a toglierle e noterete immediatamente un senso di vuoto!), ma proteggono dalla luce del sole – soprattutto durante l’estate – e ci aiutano a mantenere la privacy. A chi piacerebbe poter essere osservati nella propria intimità domestica dai passanti o dai vicini che abitano di fronte? Insomma, ci sono tanti buoni motivi per tenere lealle finestre, ma la loro manutenzione è sempre piuttosto impegnativa. Vediamotenerle pulite e spolverarle senza fatica. Quando pulire leLa pulizia delleè uno dei compiti più faticosi: non a caso quasi tutti tendono a rimandarlo, fin quando davvero non è più possibile aspettare. In realtà, lesi sporcano molto più di quanto ...

Come spolverare le tende: tre metodi infallibili DiLei

