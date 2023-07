Come si suona l' arpa? La si Telecronisti Rai | finisce malissimo | cosa rischiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Primi provvedimenti contro Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, dopo le battutacce pronunciate durante i Mondiali di Nuoto di Fukuoka. "La Rai - ha comunicato l'azienda in una nota - ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi". Nel commentare quanto accaduto, anche l'Amministratore Delegato Roberto Sergio non ha lesinato critiche: "Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una 'battuta da bar' quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico". Da domani le telecronache dei Mondiali di ...

Prima di arrivare a questo grande concerto finale, NapoliFonika propone altri due appuntamenti: il 18 luglio , all' Auditorium Porta del Parco , ci sarà 'il caos' , ideato da Maurizio ...Ma non è finita qui: 'Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa,sil'arpa La si'; 'La si tocca'; 'La si pizzica'. Infine: 'Si La Do'. 'È questo il vantaggio, gli uomini devono ...sil'arpa La si... ", " La si tocca ", " La si pizzica ". Un dialogo seguito da un'altra battuta sessista: " È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono ...

La denuncia di alcuni telespettatori che stavano guardando la gara su Rai Play 2 commentata dai telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi. Viale Mazzini ha avviato la procedura disciplinare, i due lasceran ...