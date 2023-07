Come scegliere l’outfit ideale per l’aeroporto

Leggi su lifeandpeople

Life&People.it Quando si tratta di viaggiare in aereo, nasce l'esigenza di conciliare due necessità a prima vista contrastanti: comodità e compostezza. Nulla consente di sentirsi a proprio agio e sicuri di séun outfit ben costruito; le celebrities lo sanno bene e non solo grazie alla preziosa consulenza dei team di professionisti che ne curano l'immagine (stylist, hair and makeup artist), ma anche per via di un frenetico stile di vita che impone loro di essere presenti ad una sfilata, ad una première o ad un gala a pochissimi giorni, e diversi fusi orari, di distanza. Dunque, per saperevestirsi per andare in aeroporto, senza compromettere funzionalità e buon gusto, non resta che osservare ed imparare dalle migliori sul campo. Jeans per un look rilassato Si tratta del passe-partout per eccellenza: il denim è in grado di donare un'allure ...