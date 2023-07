Come rinforzare le unghie delle mani | i consigli utili

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 17 luglio 2023)lequando si sfaldano o si scheggiano? Lefragili possono dipendere da svariati fattori: ecco quali sono e quali rimedi fai da te adottare per salvaguardare la salute dell’unghia. Non è difficile prendersi cura, che spesso possono risultare alquanto fragili e spezzarsi o scheggiarsi senza particolare sforzo. Cosa fare, a quel punto? Bisogna prima di tutto comprendere l’origine del problema e poi agire di conseguenza. Ma ricordate che, in caso difragili, è importante prendere provvedimenti per non rinunciare ad una bella e sanacure. Crediti: Pexels – VelvetMagfragili e micosi non vanno ...