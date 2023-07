Come responsabilizzare un adolescente

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il periodo dell’adolescenza è una fase delicatissima per i ragazzi e per gli equilibri familiari, perciò capireaccompagnare ei nostri figli, in questa fase, può essere determinante per la loro crescita e la nostra serenità. Siamo stati tutte e tutti adolescenti e sappiamo quanto siano messi in crisi alcuni schemi,si centralizzi il ruolo degli amici,si mettano in discussioni le autorità, anche quelle familiari, evengano destabilizzate la maggioranza delle certezze. Il grande filosofo, il professor Galimberti, insieme ad altri illustri colleghi, non smette di ripetere quanto sia importane il lavoro che il genitore abbia fatto in precedenza. L’’che oggi non ci ascolta, era ieri un bambino/a pronto ad assorbire i nostri insegnamenti e ...