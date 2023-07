Come pecore in mezzo ai lupi | Isabella Ragonese | Raccontiamo la banalità del male

(Di lunedì 17 luglio 2023) Intervista a, Andrea Arcangeli e Lyda Patitucci, protagonisti e regista diinai, esordio da non perdere. In sala. È da non perdere il film d'esordio di Lyda Patitucci,inai: un crime teso e asciutto, con protagonista Vera/Stefania, poliziotta sotto copertura interpretata da. Fixer per una banda di serbi, la sua missione è in pericolo quando il fratello, Bruno (Andrea Arcangeli), avvicina i criminali per fare una rapina. In sala dal 13 luglio,inairacconta la violenza in modo molto realistico: niente fronzoli, ...

Appunto:stanno i capelli Non è un capriccio, ma questione di vita o di morte. In questa ... ma di gesti, di chi è cresciuto accanto a tosatori di. L'esperienza mi ha insegnato che per ...

Intervista a Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli e Lyda Patitucci, protagonisti e regista di Come pecore in mezzo ai lupi, esordio da non perdere. In sala. INTERVISTA di VALENTINA ARIETE — 17/07/2023 ...Ospite dell'Ortigia Film Festival, dove accompagna il film Come pecore in mezzo ai lupi, Andrea Arcangeli ci racconta il suo personaggio, per cui ha dovuto perdere 15 chili ...