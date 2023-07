Come cercare in Excel valori | numeri | dati e stringhe

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 17 luglio 2023) I fogli di calcolo sono davvero molto utili per archiviare ie per mostrarli in comode tabelle o grafici, ma in pochi minuti possono raggiungere dimensioni tali da rendere impossibileun singolo elemento o una singola cella con il semplice scorrimento del foglio di calcolo. Per fortuna Microsoftintegra diversi strumenti di ricerca, da imparare a memoria quando lavoriamo spesso con i fogli di calcolo o dobbiamo verificare i documenti aziendali realizzati nei formati XLS o XLSX. Nella guida che segue vi mostreremofacilmente su, utilizzando sia gli strumenti di ricerca presenti nell'interfaccia sia alcune funzioni speciali richiamabili in qualsiasi parte del foglio di calcolo. LEGGI ANCHE ->importare ...