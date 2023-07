Come capire se una donna subisce violenza domestica e come aiutarla concretamente

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ritieni che unatua amica sia vittima di? Ecco quali sono i segnali per esserne certi e cosa dovresti fare per. Nonostante le campagne si sensibilizzazione sulladi genere e lasiano costanti, ancora oggi simili fenomeni sono presentissimi su tutto il territorio. Lacontro le donne è un problema sociale difficile da sradicare, che ancora oggi sfocia troppo spesso non solo in abusi domestici ma anche in femminicidi. Lasulle donne è una triste realtà della nostra epoca: cosa possiamo fare per contrastarla? – Ansa Foto – Grantennistoscana.itBasandoci sui dati dell’Istat, scopriamo che nel 2021 sono state uccise 119 donne e ben 104 casi sono stati di ...