Colosseo | altri sfregi | la “moda” dei turisti stranieri senza rispetto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug – Due indizi fanno una prova, “diceva quello”. Se alarriva unoo può essere un caso, due già di meno, tre dovrebbero far riflettere. Specialmente se così a breve distanza. Tgcom24 rende noto l’ennesimo fattaccio che colpisce uno dai massimi simboli della storia sul nostro territorio., nuoviDopo il “genio” britannico di due settimane fa arriva il “genio” svizzero. Una svizzera, per precisare, di diciassette anni. Che ha la brillantissima idea di incidere il proprio nome sulle antiche mura della struttura. La ragazzina, dopo aver inciso la lettera N, è stata subissata di applausi polemici da chi ha assistito alla scena, sul quale si è fiondata una guidaca – tale David Battaglino – che ha ripreso tutto, prima di consegnare il video ai carabinieri. ...

Controlli difficili Per quanto sia lungo l'elenco di atti vandalici ai danni del, la sensazione che moltirestino impuniti perché sfuggiti ai controlli, alla vigilanza e all'obiettivo ...La ragazzina, mentre si trovava in visita a Roma con la famiglia, ha pensato bene di incidere la sua iniziale, la 'N' sulle mura del. Il tutto davanti agli occhi stupiti deglituristi ...Con gliministri competenti, se necessario, valuteremo di attuare alcuni provvedimenti. Vanno ... 'Ecco - aggiunge - andare alquando ci sono 43 gradi non è consigliabile, soprattutto per ...

Chi vandalizza il Colosseo rischia grosso. Ma da anni sfregi e furti si moltiplicano RomaToday

Un’altra scritta, un altro sfregio all’Anfiteatro Flavio: ieri mattina uno studente tedesco, in visita al Colosseo con la scuola, è stato sorpreso mentre grattava su una parete ...Non solo non ha chiesto scusa, né ha tentato di giustificarsi, ma la turista svizzera di 17 anni che l'altro pomeriggio è stata fermata dai carabinieri per avere inciso sulle ...