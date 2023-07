Colonnina di mercurio oltre i cinquanta gradi | caldo record in Cina

Nella Death Valley , la Valle della Morte , uno dei luoghi più caldi della Terra, ladiha già raggiunto 52,5°C , con una minima notturna di 36,6°C. Secondo il Washington Post sono ...Ieri sera la, alle ore 21.30, segnava 23 gradi, per scendere, via via, fino a 18 gradi durante la notte. Una temperatura ideale che ha richiamato centinaia di persone e di famiglie con ...E, giusto a titolo esemplificativo, racconta come mentre ieri sera boccheggiava la provincia di Siracusa, 'alle ore 21.30 ladisegnava a Buccheri 23 gradi'. Temperatura scesa ...

A Buccheri benessere ad alta quota, nella serata colonnina di ... Siracusa News

“Per la giornata di lunedì 17 luglio sono previste temperature massime superiori a 38 °C nelle zone di pianura. Inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest dalla sera con possibili ...Temperature roventi, con una cappa di umidità che toglie il fiato. Sono i giorni della "tempesta" di caldo e per cercare refrigerio ci si ingegna, tra climatizzatori e improbabili, ...